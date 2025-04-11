Чемпион NCAA 2025 года назвал игроков НБА, навыками которых вдохновляется в карьере

22-летний американский баскетболист Уолтер Клейтон-младший, выступающий за команду «Флорида Гейторс» в национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на позиции защитника, и чемпион 2025 года перечислил игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), при просмотре игр которых он старается учиться.

«[Стефен] Карри, Джамал Маррей… Я стараюсь брать отрывки из встреч разных игроков», — приводит слова Клейтона издание Clutch Points.

Уолтер оказался одним из героев финального матча «Мартовского безумия», в котором «Флорида и стала чемпионом, одержав победу над «Хьюстон Кугарз» со счётом 65:63. На счету Клейтона по итогам встречи 11 очков, пять подборов, семь передач, один блок-шот и один перехват при трёх потерях.