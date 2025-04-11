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Пол Пирс: Остин Ривз — это Джастин Бибер в мире НБА

Пол Пирс: Остин Ривз — это Джастин Бибер в мире НБА
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс сравнил 26-летнего атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза с популярным поп-исполнителем Джастином Бибером в мире НБА.

«Он новый Клэй Томпсон, только с навыками разыгрывающего и более крутой. Он как Джастин Бибер в мире НБА. Серьёзно», — сказал Пирс на YouTube-канале KG Certified.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис

Напомним, Ривз в последней игре «Лейкерс» с «Далласом» провёл на площадке 38 минут и 27 секунд, успев за это время набрать 11 очков, а также сделать четыре подбора. В ночь с 11 на 12 апреля «Лейкерс» сыграют на выезде против «Хьюстона».

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