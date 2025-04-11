Пол Пирс: Остин Ривз — это Джастин Бибер в мире НБА

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс сравнил 26-летнего атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза с популярным поп-исполнителем Джастином Бибером в мире НБА.

«Он новый Клэй Томпсон, только с навыками разыгрывающего и более крутой. Он как Джастин Бибер в мире НБА. Серьёзно», — сказал Пирс на YouTube-канале KG Certified.

Напомним, Ривз в последней игре «Лейкерс» с «Далласом» провёл на площадке 38 минут и 27 секунд, успев за это время набрать 11 очков, а также сделать четыре подбора. В ночь с 11 на 12 апреля «Лейкерс» сыграют на выезде против «Хьюстона».