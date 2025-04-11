Экс-игрок НБА — о менеджере «Далласа»: козёл отпущения

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас высказался в адрес генерального менеджера команды «Даллас Маверикс» Нико Харрисона, ответственного за громкий обмен звёздного защитника Луки Дончича на Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс», который произошёл 2 февраля 2025 года.

«Тот факт, что Нико всё ещё работает в «Далласе»… он просто наказан за это, являясь козлом отпущения после этого обмена», — приводит слова Аренаса издание Clutch Points.

Ранее Лука Дончич высказался о перспективах Энтони Дэвиса в «Далласе».