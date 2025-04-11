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Эдвардс с четырьмя детьми от разных женщин за год: я лучший! Скажи это всем девушкам!

Эдвардс с четырьмя детьми от разных женщин за год: я лучший! Скажи это всем девушкам!
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23-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, после игры с «Мемфис Гриззлиз», закончившейся победой «волков» со счётом 141:125, прервал интервью своего партнёра и форварда Джулиуса Рэндла.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
125 : 141
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Морант - 36, Бейн - 28, Джексон - 23, Пиппен Мл. - 16, Иди - 7, Уильямс Мл. - 5, Альдама - 5, Кончар - 3, Джексон - 2, Стивенс, Кеннард, Кавамура, Спенсер, Хафф, Багли III
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Рэндл - 31, Рид - 14, Гобер - 13, Макдэниелс - 10, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 9, Конли - 8, Миллер - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Гарза

«Я лучший во всём мире — передай это всем девушкам!» — прокричал Эдвардс в раздевалке «Мемфиса».

Напомним, в начале месяца стало известно, что за период с 2023-го по 2024-й Эдвардс стал отцом четырёх детей, каждый из которых родился от разных женщин, также он обладает различными судебными разбирательствами с бывшими девушками.

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