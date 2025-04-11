Эдвардс с четырьмя детьми от разных женщин за год: я лучший! Скажи это всем девушкам!

23-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, после игры с «Мемфис Гриззлиз», закончившейся победой «волков» со счётом 141:125, прервал интервью своего партнёра и форварда Джулиуса Рэндла.

«Я лучший во всём мире — передай это всем девушкам!» — прокричал Эдвардс в раздевалке «Мемфиса».

Напомним, в начале месяца стало известно, что за период с 2023-го по 2024-й Эдвардс стал отцом четырёх детей, каждый из которых родился от разных женщин, также он обладает различными судебными разбирательствами с бывшими девушками.