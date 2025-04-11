«Анадолу Эфес» победил «Жальгирис» и поднялся на шестое место в Евролиге

Завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого турецкий «Анадолу Эфес» принимал литовский «Жальгирис». Игра закончилась со счётом 87:77 (22:14, 27:23, 22:27, 16:13) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе турецкого клуба продемонстрировал защитник Джордан Нворда. В его активе 13 очков. В составе «Жальгириса» чаще всего кольцо соперников поражали форвард Сильвиан Франциско и Эдгарас Улановас. На их счету по 12 очков.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата Евролиги. «Эфес» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице, но у испанской «Барселоны» осталась игра в запасе с «Виртусом», победа в которой может вернуть им эту позицию в таблице. «Жальгирис» закончил чемпионат на 13-м месте.