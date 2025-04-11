В Единой лиге назвали кандидатов на звание лучшему игроку, выходящему со скамейки запасных

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала список из трёх кандидатов, претендующих на звание лучшего шестого игрока регулярного сезона-2024/2025. Этот приз вручается с сезона-2013/2014 баскетболисту, который вышел на площадку со скамейки запасных более чем в 50% матчей чемпионата.

Кандидаты на звание «Лучший шестой игрок» в сезоне-2024/2025:

1. Маркос Найт (УНИКС).

2. Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»).

3. Джален Рейнольдс (УНИКС).

Досрочным победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого в данный момент 38 побед и пять поражений. Второе место себе гарантировал московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений), третье — казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).