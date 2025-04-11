«Панатинаикос» победил «Црвену Звезду» в домашнем матче и сохранил третье место

Завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого греческий «Панатинаикос» принимал сербскую «Црвену Звезду». Игра закончилась со счётом 111:104 ОТ (23:26, 24:23, 30:28, 19:19, 15:8) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе греческого клуба продемонстрировал форвард Кендрик Нанн. В его активе 31 очко, а также четыре подбора. В составе «Црвены Звезды» самым эффективным игроком стал Коди Миллер-Макинтайр. На его счету 26 очков.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата Евролиги. «Панатинаикос» благодаря этой победе сохранил третью строчку в турнирной таблице, а «Црвена Звезда» осталась на 10-м месте.