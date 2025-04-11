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Панатинаикос — Црвена Звезда, результат матча 11 апреля 2025, счет 111:104, Евролига 2024-2025

«Панатинаикос» победил «Црвену Звезду» в домашнем матче и сохранил третье место
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Завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого греческий «Панатинаикос» принимал сербскую «Црвену Звезду». Игра закончилась со счётом 111:104 ОТ (23:26, 24:23, 30:28, 19:19, 15:8) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
111 : 104
ОТ
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Панатинаикос: Браун, Мораитис, Слукас, Калаицакис, Осман, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

Лучшую результативность в составе греческого клуба продемонстрировал форвард Кендрик Нанн. В его активе 31 очко, а также четыре подбора. В составе «Црвены Звезды» самым эффективным игроком стал Коди Миллер-Макинтайр. На его счету 26 очков.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата Евролиги. «Панатинаикос» благодаря этой победе сохранил третью строчку в турнирной таблице, а «Црвена Звезда» осталась на 10-м месте.

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