«Барселона» гарантировала участие в плей-офф, обыграв «Виртус» в Евролиге, и выбила «Реал»

В четверг, 11 апреля, на стадионе «Палау Блауграна» в Испании завершился матч заключительного тура Евролиги в сезоне-2024/2025, в котором местная «Барселона» принимала итальянский «Виртус». Каталонский клуб обыграл гостей из Болоньи со счётом 91:87 (23:16, 22:22, 26:27, 20:22).

Лучшим в составе каталонцев стал защитник Кевин Пантер — 20 очков, один подбор, одна передача и два перехвата при трёх потерях.

У гостей отличился грузинский форвард Торнике Шенгелия, на счету которого 17 очков, один подбор и два перехвата при двух потерях.

Победа над «Виртусом» гарантировала «Барселоне» участие в стадии плей-офф, которая начнётся на следующей неделе. Каталонцы обошли мадридский «Реал», отправив их в стадию плей-ин.