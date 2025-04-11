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Барселона — Виртус, результат матча 11 апреля 2025, счет 91:87, Евролига 2024-2025

«Барселона» гарантировала участие в плей-офф, обыграв «Виртус» в Евролиге, и выбила «Реал»
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В четверг, 11 апреля, на стадионе «Палау Блауграна» в Испании завершился матч заключительного тура Евролиги в сезоне-2024/2025, в котором местная «Барселона» принимала итальянский «Виртус». Каталонский клуб обыграл гостей из Болоньи со счётом 91:87 (23:16, 22:22, 26:27, 20:22).

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
91 : 87
Виртус
Болонья, Италия
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр, Grujicic
Виртус: Кординье, Холидэй, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле

Лучшим в составе каталонцев стал защитник Кевин Пантер — 20 очков, один подбор, одна передача и два перехвата при трёх потерях.

У гостей отличился грузинский форвард Торнике Шенгелия, на счету которого 17 очков, один подбор и два перехвата при двух потерях.

Победа над «Виртусом» гарантировала «Барселоне» участие в стадии плей-офф, которая начнётся на следующей неделе. Каталонцы обошли мадридский «Реал», отправив их в стадию плей-ин.

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