«Хапоэль» впервые стал чемпионом Еврокубка-2025, обыграв в двух матчах «Гран Канарию»

В четверг, 11 апреля, в испанском Лас-Пальмасе завершился второй матч финальной серии Еврокубка в сезоне-2024/2025, в котором местная «Гран Канария» принимала «Хапоэль» из Тель-Авива. Хозяева уступили израильским гостям со счётом 94:103 (21:29, 23:24, 30:33, 20:17). «Гран Канария» проиграла в серии со счётом 0-2, что позволило «Хапоэлю» стать чемпионом Еврокубка.

Для «Хапоэля» этот титул стал первым в Еврокубке, как и для главного тренера Димитриса Итудиса, известного по работе в ЦСКА.

Наибольшую результативность в составе «Гран Канарии» продемонстрировал Джордж Кондитт, на счету которого 18 очков, четыре подбора и одна потеря.

У новых чемпионов турнира лучшим стал Антонио Блэйкни — 27 очков, шесть подборов, четыре передачи и один перехват при одной потере. У Джонатана Мотли — 26 очков, три подбора, две передачи и один перехват при двух потерях.