Тренер «Панатинаикоса»: если будем играть так, то «Финал четырёх» увидим по телевизору

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» и действующего чемпиона Евролиги Эргин Атаман после домашней победы в овертайме над сербской «Црвеной Звездой» со счётом 111:104 раскритиковал баскетболистов своей команды.

«Если мы будем играть так же, как сейчас, «Анадолу Эфес» выйдет в «Финал четырёх», а мы будем смотреть на них по телевизору», — приводит слова Атамана издание Eurohoops.

«Анадолу Эфес» станет соперником «Панатинаикоса» в плей-офф регулярного сезона-2024/2025, который начнётся на следующей неделе, 15 апреля.

Ранее «Барселона» гарантировала участие в плей-офф, одолев «Виртус» в Евролиге, и выбила «Реал» в плей-ин.