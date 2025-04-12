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Тренер «Панатинаикоса»: если будем играть так, то «Финал четырёх» увидим по телевизору

Тренер «Панатинаикоса»: если будем играть так, то «Финал четырёх» увидим по телевизору
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Главный тренер греческого «Панатинаикоса» и действующего чемпиона Евролиги Эргин Атаман после домашней победы в овертайме над сербской «Црвеной Звездой» со счётом 111:104 раскритиковал баскетболистов своей команды.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
111 : 104
ОТ
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Панатинаикос: Браун, Мораитис, Слукас, Калаицакис, Осман, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

«Если мы будем играть так же, как сейчас, «Анадолу Эфес» выйдет в «Финал четырёх», а мы будем смотреть на них по телевизору», — приводит слова Атамана издание Eurohoops.

«Анадолу Эфес» станет соперником «Панатинаикоса» в плей-офф регулярного сезона-2024/2025, который начнётся на следующей неделе, 15 апреля.

Ранее «Барселона» гарантировала участие в плей-офф, одолев «Виртус» в Евролиге, и выбила «Реал» в плей-ин.

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