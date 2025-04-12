Евролига: результаты заключительного тура сезона-2024/2025
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В четверг, 11 апреля, в элитном европейском баскетбольном турнире завершились последние матчи регулярного сезона-2024/2025 в Евролиге. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 11 апреля:
«Анадолу Эфес» — «Жальгирис» — 87:77;
«Панатинаикос» — «Црвена Звезда» — 111:104 ОТ;
«Барселона» — «Виртус» — 91:87.
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 77
Жальгирис
Каунас, Литва
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Жальгирис: Юзенас, Уонг, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Митчелл, Данстон, Мэнек, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
111 : 104
ОТ
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Панатинаикос: Браун, Мораитис, Слукас, Калаицакис, Осман, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
91 : 87
Виртус
Болонья, Италия
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр, Grujicic
Виртус: Кординье, Холидэй, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле
Победителем регулярного сезона стал греческий «Панатинаикос», который за 34 игры одержал 24 победы и потерпел 10 поражений. Вторым стал турецкий «Фенербахче» — 23 выигранных и 11 проигранных встреч. Действующий чемпион «Панатинаикос» закончил сезон на третьем месте — 22 победы и 12 поражений.
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