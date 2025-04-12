Евролига: результаты заключительного тура сезона-2024/2025

В четверг, 11 апреля, в элитном европейском баскетбольном турнире завершились последние матчи регулярного сезона-2024/2025 в Евролиге. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 11 апреля:

«Анадолу Эфес» — «Жальгирис» — 87:77;

«Панатинаикос» — «Црвена Звезда» — 111:104 ОТ;

«Барселона» — «Виртус» — 91:87.

Победителем регулярного сезона стал греческий «Панатинаикос», который за 34 игры одержал 24 победы и потерпел 10 поражений. Вторым стал турецкий «Фенербахче» — 23 выигранных и 11 проигранных встреч. Действующий чемпион «Панатинаикос» закончил сезон на третьем месте — 22 победы и 12 поражений.