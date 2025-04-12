Стали известны окончательные пары плей-ин и плей-офф Евролиги в сезоне-2024/2025

В четверг, 11 апреля, в элитном европейском баскетбольном турнире Евролига прошли последние матчи регулярного сезона-2024/2025, которые определили окончательных участников следующих стадий — плей-ин и плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с первыми соперниками по кубковой стадии, которая начнётся 15 апреля с игр стадии плей-ин.

Фото: x.com/EuroLeague

Две путёвки из стадии плей-ин между собой разыграют четыре команды — «Бавария», «Црвена Звезда», «Реал» Мадрид и «Париж». Они сформировали две пары — плей-ин А — «Бавария» — «Црвена Звезда» и плей-ин В — «Реал» — «Париж».

Победитель пары «Реал» — «Париж» выйдет на турецкий «Фенербахче», который занял второе место в регулярке. Проигравший сразится с той командой, которая окажется сильнейшей в паре «Бавария — »Црвена Звезда». Затем победитель заключительного матча плей-ин С выйдет на чемпиона регулярки — «Олимпиакос».

Две другие пары стадии плей-офф — «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» и «Барселона» — «Монако».