Трипл-дабл Энтони Дэвиса помог «Далласу» переиграть «Торонто»

В ночь с 11 на 12 апреля мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:102.

В составе «Маверикс» трипл-дабл оформил центровой Энтони Дэвис — 23 очка, 13 подборов и 10 результативных передач. Самым результативным игроком матча при этом стал лёгкий форвард «Торонто» Скотти Барнс, набравший 26 очков, а также девять подборов и три ассиста.

«Даллас» гарантировал себе финиш в зоне плей-ин Запада НБА, «Рэпторс» не попали даже в плей-ин на Востоке.