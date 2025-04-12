Трипл-дабл Энтони Дэвиса помог «Далласу» переиграть «Торонто»
Поделиться
В ночь с 11 на 12 апреля мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:102.
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
124 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Даллас Маверикс: Дэвис - 23, Уильямс - 17, Кристи - 17, Вашингтон - 14, Гэффорд - 12, Лайвли - 10, Мартин - 8, Маршалл - 7, Томпсон - 7, Экзам - 6, Харди - 3, Пауэлл
Торонто Рэпторс: Барнс - 26, Агбаджи - 24, Лоусон - 12, Темпл - 12, Баттл - 11, Шид - 9, Могбо - 8, Куикли, Барретт, Уолтер, Буше, Роден
В составе «Маверикс» трипл-дабл оформил центровой Энтони Дэвис — 23 очка, 13 подборов и 10 результативных передач. Самым результативным игроком матча при этом стал лёгкий форвард «Торонто» Скотти Барнс, набравший 26 очков, а также девять подборов и три ассиста.
«Даллас» гарантировал себе финиш в зоне плей-ин Запада НБА, «Рэпторс» не попали даже в плей-ин на Востоке.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
07:28
-
06:32
-
06:28
-
06:10
-
01:06
-
00:51
-
00:45
-
00:09
- 11 апреля 2025
-
23:38
-
23:38
-
22:51
-
22:26
-
21:43
-
20:39
-
20:36
-
19:20
-
18:10
-
18:00
-
17:07
-
16:36
-
16:00
-
15:25
-
14:49
-
13:57
-
13:14
-
12:26
-
12:04
-
11:15
-
10:59
-
10:19
-
10:00
-
09:20
-
08:30
-
07:46
-
04:30