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Денвер Наггетс — Мемфис Гриззлиз, результат матча 12 апреля 2025, счет 117:109, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Денвер» обыграл «Мемфис» в ключевом матче за плей-офф/плей-ин, у Николы Йокича трипл-дабл
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В ночь с 11 на 12 апреля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:109.

НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 109
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Денвер Наггетс: Гордон - 33, Йокич - 26, Маррей - 15, Уэстбрук - 14, Браун - 12, Уотсон - 8, Портер - 7, Джордан - 2, Строутер, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 24, Морант - 21, Джексон - 18, Кеннард - 12, Пиппен Мл. - 11, Альдама - 8, Иди - 8, Кончар - 5, Уильямс Мл. - 2, Стивенс, Кавамура, Спенсер, Хафф, Багли III, Джексон

Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, 16 подборов и 12 результативных передач. Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон — 33 очка. У «Мемфиса» больше всех набрал атакующий защитник Десмонд Бейн — 24 очка.

Эта победа почти гарантировала «Денверу» финиш в зоне основного плей-офф Западной конференции. «Гриззлиз», напротив, существенно снизили свои шансы подняться из зоны плей-ин в топ-6.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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