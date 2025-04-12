«Денвер» обыграл «Мемфис» в ключевом матче за плей-офф/плей-ин, у Николы Йокича трипл-дабл

В ночь с 11 на 12 апреля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:109.

Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, 16 подборов и 12 результативных передач. Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон — 33 очка. У «Мемфиса» больше всех набрал атакующий защитник Десмонд Бейн — 24 очка.

Эта победа почти гарантировала «Денверу» финиш в зоне основного плей-офф Западной конференции. «Гриззлиз», напротив, существенно снизили свои шансы подняться из зоны плей-ин в топ-6.