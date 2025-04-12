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Йокич стал автором исторического достижения в истории НБА, недосягаемого для центровых

Йокич стал автором исторического достижения в истории НБА, недосягаемого для центровых
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30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», стал автором уникального для своей позиции достижения в истории соревнований.

Он стал первым центровым в истории НБА, который закончил сезон с трипл-даблом в среднем за игру. Теперь он в «элитном клубе» с Расселом Уэстбруком и Оскаром Робертсоном — только им двоим до Йокича покорялось такое достижение.

Ранее стало известно, что Йокич претендует на звание MVP сезона. В сезоне-2023/2024 он завоевал это звание, став самым ценным игроком в третий раз. Голосование жюри по определению обладателя титула MVP начнётся сразу после окончания регулярного сезона.

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