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Портленд Трэйл Блэйзерс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 12 апреля 2025, счет 86:103, НБА 2024/2025

38 очков Карри и Батлера принесли «Голден Стэйт» важнейшую победу над «Портлендом»
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В ночь с 11 на 12 апреля мск на арене «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 103:86.

НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
86 : 103
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Уокер - 19, Рупер - 15, Клингэн - 14, Тибулл - 11, Камара - 10, Мюррэй - 7, Минайя - 4, Бэнтон - 3, Сиссоко - 3, Рит
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 24, Хилд - 16, Карри - 14, Куминга - 10, Подзиемски - 10, Пост - 10, Муди - 9, Грин - 3, Пэйтон II - 2, Ки - 2, Нокс - 2, Луни - 1, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер, набравший 24 очка при пяти подборах и пяти ассистах. Лидер гостей разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 14 очков, добавив к ним по пять подборов и результативных передач.

Эта победа оставила «Уорриорз» весомые шансы на попадание в зону основного плей-офф НБА по итогам регулярного сезона.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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