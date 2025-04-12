38 очков Карри и Батлера принесли «Голден Стэйт» важнейшую победу над «Портлендом»

В ночь с 11 на 12 апреля мск на арене «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 103:86.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер, набравший 24 очка при пяти подборах и пяти ассистах. Лидер гостей разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 14 очков, добавив к ним по пять подборов и результативных передач.

Эта победа оставила «Уорриорз» весомые шансы на попадание в зону основного плей-офф НБА по итогам регулярного сезона.