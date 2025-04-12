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Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон Рокетс, результат матча 12 апреля 2025, счет 140:109, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

53 очка Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть второй клуб Запада «Хьюстон»
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В ночь с 11 на 12 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 140:109.

НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 109
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 39, Ривз - 23, Финни-Смит - 18, Хатимура - 16, Джеймс - 14, Вандербилт - 8, Хэйс - 7, Кнехт - 5, Джеймс - 3, Гудвин - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Винсент, Лень, Моррис
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 34, Шеппард - 14, Уильямс - 12, Холидей - 11, Родди - 9, Ландейл - 8, Данте - 8, Грин - 7, Грин - 6, Тэйт, Смит II, Адамс, Исон, Маквей

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 39 набранных очков, восемь подборов и семь передач. 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 14 очков при четырёх подборах и восьми ассистах. У «Хьюстона» лучшим стал тяжёлый форвард Кэм Уитмор — 34 очка, восемь подборов и один ассист.

«Лейкерс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Рокетс» — второе.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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