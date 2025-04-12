53 очка Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть второй клуб Запада «Хьюстон»

В ночь с 11 на 12 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 140:109.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 39 набранных очков, восемь подборов и семь передач. 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 14 очков при четырёх подборах и восьми ассистах. У «Хьюстона» лучшим стал тяжёлый форвард Кэм Уитмор — 34 очка, восемь подборов и один ассист.

«Лейкерс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Рокетс» — второе.