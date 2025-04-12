Результаты игрового дня НБА 12 апреля
Поделиться
В ночь с 11 на 12 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 12 апреля
- «Индиана Пэйсерс» – «Орландо Мэджик» — 115:129.
- «Детройт Пистонс» – «Милуоки Бакс» — 119:125.
- «Филадельфия Сиксерс» – «Атланта Хоукс» — 110:124.
- «Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» — 102:108.
- «Бостон Селтикс» – «Шарлотт Хорнетс» — 130:94.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Майами Хит» — 104:153.
- «Чикаго Буллз» – «Вашингтон Уизардс» — 119:89.
- «Даллас Маверикс» – «Торонто Рэпторс» — 124:102.
- «Миннесота Тимбервулвз» – «Бруклин Нетс» — 117:91.
- «Денвер Наггетс» – «Мемфис Гриззлиз» — 117:109.
- «Юта Джаз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 111:145.
- «Финикс Санз» – «Сан-Антонио Спёрс» — 117:98.
- «Сакраменто Кингз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:101.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 86:103.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Хьюстон Рокетс» — 140:109.
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 129
Орландо Мэджик
Орландо
Индиана Пэйсерс: Матурин - 20, Фёрфи - 17, Уокер - 15, Джексон - 13, Макконнелл - 12, Брайант - 10, Деннис - 10, Брэдли - 10, Топпин - 4, Фриман - 4, Халибёртон, Нембард, Джонсон, Тёрнер, Сиакам
Орландо Мэджик: Куин - 25, Блэк - 21, Ховард - 17, Да Силва - 14, Айзек - 12, Битадзе - 11, Хьюстан - 10, Харрис - 10, Энтони - 7, Джозеф - 2, Колдуэлл-Поуп, Картер
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
119 : 125
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Каннингем - 36, Бисли - 21, Харрис - 17, Шрёдер - 12, Дюрен - 11, Томпсон - 11, Хардуэй-младший - 6, Фонтеккио - 3, Рид - 2, Холланд, Дженкинс, Сассер, Клинтман, Смит, Уотерс III
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Портис - 17, Портер - 16, Лопес - 15, Принс - 10, Кузма - 10, Трент-мл. - 9, Грин - 9, Роллинз - 7, Ливингстон, Буей, Умуде, Коннотон, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 124
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Батлер - 25, Бэгли - 20, Бона - 18, Каслтон - 16, Уокер - 12, Каунсил - 10, Худ-Скифино - 7, Даутин - 2, Гримс, Эдвардс, Ябуселе, Риз
Атланта Хоукс: Янг - 36, Леверт - 31, Ньянг - 16, Рисашер - 12, Гуйе - 10, Дэниэлс - 8, Мэнн - 5, Оконгву - 4, Крейчи - 2, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу, Плауден
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 108
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Бриджес - 17, Ануноби - 15, Шамет - 15, Макбрайд - 12, Харт - 8, Робинсон - 8, Пэйн, Дадье, Ачиува, Маккаллар, Колек, Райт, Такер, Уотсон
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, Страс - 19, Мобли - 16, Окоро - 15, Портер - 11, Аллен - 11, Тайсон - 7, Грин - 2, Уэйд - 1, Томпсон, Океке, Бейтс, Томлин, Траверс
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
130 : 94
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Притчард - 22, Хозер - 20, Уайт - 19, Тейтум - 16, Хорфорд - 13, Порзингис - 11, Корнет - 8, Кета - 7, Шейерман - 5, Петерсон - 3, Холидэй - 2, Крэйг - 2, Дэвисон - 2, Тиллман, Уолш
Шарлотт Хорнетс: Карри - 17, Нуркич - 14, Симпсон - 11, Уильямс - 10, Окоги - 10, Смит - 9, Джеффрис - 7, Бо - 5, Салон - 5, Симс - 4, Гибсон - 2, Мур
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
104 : 153
Майами Хит
Майами
Нью-Орлеан Пеликанс: Кэйн - 25, Ривз - 19, Брукс - 14, Альварадо - 14, Робинсон-Эрл - 14, Киньонес - 9, Келли - 5, Пэйтон - 4, Браун, Маткович, Мисси
Майами Хит: Адебайо - 23, Хироу - 22, Робинсон - 21, Бёркс - 12, Жакез-мл. - 11, Митчелл - 11, Уэр - 10, Джонсон - 10, Уиггинс - 10, Хайсмит - 10, Андерсон - 9, Розир - 2, Кристофер - 2, Стивенс, Ларссон
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 89
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз: Филлипс - 23, Бузелис - 20, Уайт - 16, Вучевич - 15, Хортон-Такер - 12, Картер - 8, Коллинс - 8, Хаертер - 7, Уильямс - 5, Янг - 3, Смит - 2, Гидди, Миллер, Лидделл
Вашингтон Уизардс: Шампани - 22, Каррингтон - 18, Вукчевич - 17, Джордж - 11, Джонсон - 8, Сарр - 7, Джонс - 3, Тор - 3, Кулибали, Гилл, Холмс, Смарт
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
124 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Даллас Маверикс: Дэвис - 23, Уильямс - 17, Кристи - 17, Вашингтон - 14, Гэффорд - 12, Лайвли - 10, Мартин - 8, Маршалл - 7, Томпсон - 7, Экзам - 6, Харди - 3, Пауэлл
Торонто Рэпторс: Барнс - 26, Агбаджи - 24, Лоусон - 12, Темпл - 12, Баттл - 11, Шид - 9, Могбо - 8, Куикли, Барретт, Уолтер, Буше, Роден
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 91
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 35, Рэндл - 21, Макдэниелс - 11, Александер-Уолкер - 10, Эдвардс - 9, Дивинченцо - 8, Майнотт - 7, Рид - 7, Кларк - 7, Конли - 2, Шеннон, Диллингэм, Хиланд, Миллер, Гарза
Бруклин Нетс: Джонсон - 20, Уотфорд - 15, Уилсон - 14, Бикман - 11, Тимме - 11, Эвбуомван - 7, Миллер-Уайтхэд - 6, Мартин - 4, Этьенн - 3, Уильямс, Клауни, Льюис
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 109
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Денвер Наггетс: Гордон - 33, Йокич - 26, Маррей - 15, Уэстбрук - 14, Браун - 12, Уотсон - 8, Портер - 7, Джордан - 2, Строутер, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 24, Морант - 21, Джексон - 18, Кеннард - 12, Пиппен Мл. - 11, Альдама - 8, Иди - 8, Кончар - 5, Уильямс Мл. - 2, Стивенс, Кавамура, Спенсер, Хафф, Багли III, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
111 : 145
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Михайлюк - 27, Сенсабо - 25, Джузэнг - 16, Филиповски - 15, Джордж - 12, Чьебв - 10, Спрингер - 3, Поттер - 3, Секстон, Кольер, Харклесс, Мартин
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 35, Джо - 32, Уильямс - 18, Флаглер - 17, Уильямс - 15, Карлсон - 9, Митчелл - 9, Джонс - 8, Дука - 2, Карузо, Дженг, Уоллес
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
117 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Данн - 26, Бил - 21, Букер - 18, Аллен - 15, Гиллеспи - 13, Пламли - 7, Игодаро - 6, Джонс - 6, Бриджес - 3, О'Нил - 2, Ли, Бол, Вашингтон Мл., Мартин, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Шампани - 23, Мамукелашвили - 19, Касл - 16, Брэнэм - 15, Дюк - 8, Уэсли - 7, Бийомбо - 6, Барнс - 2, Ингрэм - 2, Пол, Маклафлин, Бэсси
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Лавин - 26, Сабонис - 19, Дерозан - 16, Мюррэй - 9, Валанчюнас - 9, Лайлз - 9, Картер - 7, Эллис - 5, Дэвис, Джонс, Макдермотт, Фульц, Краудер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Харден - 23, Зубац - 17, Пауэлл - 16, Джонс - 11, Данн - 4, Богданович - 2, Флауэрс, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Болдуин Мл., Симмонс
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
86 : 103
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Уокер - 19, Рупер - 15, Клингэн - 14, Тибулл - 11, Камара - 10, Мюррэй - 7, Минайя - 4, Бэнтон - 3, Сиссоко - 3, Хендерсон, Саймонс, Авдия, Грант, Шарп, Рит
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 24, Хилд - 16, Карри - 14, Куминга - 10, Подзиемски - 10, Пост - 10, Муди - 9, Грин - 3, Пэйтон II - 2, Ки - 2, Нокс - 2, Луни - 1, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 109
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 39, Ривз - 23, Финни-Смит - 18, Хатимура - 16, Джеймс - 14, Вандербилт - 8, Хэйс - 7, Кнехт - 5, Джеймс - 3, Гудвин - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Винсент, Лень, Моррис
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 34, Шеппард - 14, Уильямс - 12, Холидей - 11, Родди - 9, Ландейл - 8, Данте - 8, Грин - 7, Грин - 6, Тэйт, Смит II, Адамс, Исон, Маквей
Видео: Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
08:28
-
07:52
-
07:28
-
06:32
-
06:28
-
06:10
-
01:06
-
00:51
-
00:45
-
00:09
- 11 апреля 2025
-
23:38
-
23:38
-
22:51
-
22:26
-
21:43
-
20:39
-
20:36
-
19:20
-
18:10
-
18:00
-
17:07
-
16:36
-
16:00
-
15:25
-
14:49
-
13:57
-
13:14
-
12:26
-
12:04
-
11:15
-
10:59
-
10:19
-
10:00
-
09:20
-
08:30