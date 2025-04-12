В ночь с 11 на 12 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 12 апреля

«Индиана Пэйсерс» – «Орландо Мэджик» — 115:129.

«Детройт Пистонс» – «Милуоки Бакс» — 119:125.

«Филадельфия Сиксерс» – «Атланта Хоукс» — 110:124.

«Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» — 102:108.

«Бостон Селтикс» – «Шарлотт Хорнетс» — 130:94.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Майами Хит» — 104:153.

«Чикаго Буллз» – «Вашингтон Уизардс» — 119:89.

«Даллас Маверикс» – «Торонто Рэпторс» — 124:102.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Бруклин Нетс» — 117:91.

«Денвер Наггетс» – «Мемфис Гриззлиз» — 117:109.

«Юта Джаз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 111:145.

«Финикс Санз» – «Сан-Антонио Спёрс» — 117:98.

«Сакраменто Кингз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:101.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 86:103.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Хьюстон Рокетс» — 140:109.

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