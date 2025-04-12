Единая лига: расписание матчей 12 апреля

В субботу, 12 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает две встречи, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги 12 апреля:

13:00 мск — «Астана» — «Зенит»;

15:30 мск — «Парма» — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК Астана Астана Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 апреля 2025, суббота. 15:30 МСК Парма Пермь Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 38 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений). Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).