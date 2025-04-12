Единая лига: расписание матчей 12 апреля
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В субботу, 12 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает две встречи, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Расписание Единой лиги 12 апреля:
13:00 мск — «Астана» — «Зенит»;
15:30 мск — «Парма» — «Пари Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 15:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 38 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений). Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).
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