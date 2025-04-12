Айзея Томас назвал необычную причину, по которой Леброн Джеймс должен быть оштрафован НБА

63-летний американский профессиональный баскетболист и тренер, всю свою карьеру выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», Айзея Томас считает, что комиссионер Адам Сильвер должен оштрафовать четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» за предматчевую разминку с голым торсом.

«Я категорически, на 100% возражаю против этого. Если бы я был генеральным менеджером или тренером, я бы никогда не позволил ни одному из своих игроков выйти на площадку в таком виде. НБА — профессиональная лига. Мы не летняя лига в YMCA…

Я просто думаю, что профессионалов в нашей лиге стало меньше. Мне нравится Леброн — я его фанат. Но выйти на площадку перед игрой на бросковую тренировку без футболки? Адам Сильвер, если хочешь найти кого-нибудь для штрафа, то вот, Леброн твой. Оштрафуй его за это», — приводит слова Томаса издание Courtside Buzz в социальной сети Х (ранее Twitter).