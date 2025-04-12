Капитан ЦСКА — о матче с УНИКСом: хорошая репетиция плей-офф

35-летний российский профессиональный баскетболист и капитан московского ЦСКА Семён Антонов, играющий на позиции тяжёлого форварда, высказался о предстоящем матче с УНИКСом в Единой лиге ВТБ, который станет для коллектива последним в регулярном сезоне-2024/2025.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи между армейцами и казанцами, которая начнётся в 14:00 мск и будет доступна в Матч-центре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Любой матч с командами из топ-4 — это всегда отдельная история. Поэтому, конечно, в следующий этап сезона хочется заходить в хорошем настроении. Но мы понимаем, что в Казани будет непросто. Они также хотят на положительной ноте закончить регулярку. Для нас главное — придерживаться своей игры. Прошлый сезон показал, когда мы зашли в плей-офф с третьего места, что это не такая большая проблема.

Для болельщиков это точно будет интересный матч. Хотя ни нам, ни УНИКСу с турнирной точки зрения вроде бы этот матч уже ничего не даёт. Но, думаю, это будет хорошая последняя репетиция перед плей-офф», — приводит слова Антонова издание Legalbet.