Леброн Джеймс прервал свою 20-летнюю серию результативности

40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», прервал свою 20-летнюю серию результативности в североамериканской лиге.

На протяжении 20 сезонов подряд Леброн завершал регулярный сезон, набирая в среднем 25 очков за матч. В сезоне-2024/2025 на счету Леброна — 24,6 очка. В нынешнем розыгрыше Джеймс принял участие в 69 играх.

В ночь на 12 апреля «Лейкерс» разгромили «Хьюстон Рокетс» со счётом 140:109. Джеймс набрал 14 очков при четырёх подборах и восьми ассиста, но покинул матч из-за подозрения на травму паха. Весь оставшийся матч он провёл на скамейке запасных в хорошем настроении.