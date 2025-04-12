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Леброн Джеймс прервал свою 20-летнюю серию результативности

Леброн Джеймс прервал свою 20-летнюю серию результативности
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40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», прервал свою 20-летнюю серию результативности в североамериканской лиге.

На протяжении 20 сезонов подряд Леброн завершал регулярный сезон, набирая в среднем 25 очков за матч. В сезоне-2024/2025 на счету Леброна — 24,6 очка. В нынешнем розыгрыше Джеймс принял участие в 69 играх.

В ночь на 12 апреля «Лейкерс» разгромили «Хьюстон Рокетс» со счётом 140:109. Джеймс набрал 14 очков при четырёх подборах и восьми ассиста, но покинул матч из-за подозрения на травму паха. Весь оставшийся матч он провёл на скамейке запасных в хорошем настроении.

НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 109
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 39, Ривз - 23, Финни-Смит - 18, Хатимура - 16, Джеймс - 14, Вандербилт - 8, Хэйс - 7, Кнехт - 5, Джеймс - 3, Гудвин - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Винсент, Лень, Моррис
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 34, Шеппард - 14, Уильямс - 12, Холидей - 11, Родди - 9, Ландейл - 8, Данте - 8, Грин - 7, Грин - 6, Тэйт, Смит II, Адамс, Исон, Маквей
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