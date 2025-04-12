Инсайдеры рассказали о будущем Николы Йокича в «Денвере»

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», останется в коллективе по окончании сезона-2024/2025 и подпишет новый контракт, о чём сообщили инсайдеры ESPN Тим Макмахон и Рамона Шелбёрн.

По мнению журналистов, Никола останется в клубе, несмотря на увольнение главного тренера Майка Мэлоуна и отказ руководства продлевать контракт с генеральным менеджером Келвином Бутом. Также инсайдеры предположили, что Йокич подпишет новое трёхлетнее соглашение на сумму в $ 212 млн.

Ранее были названы причины, по которым руководство уволило Мэлоуна.