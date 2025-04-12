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Лука Дончич обновил рекорд «Лейкерс» по трёхочковым

Лука Дончич обновил рекорд «Лейкерс» по трёхочковым
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26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, по итогам матча с «Хьюстон Рокетс», завершившегося разгромной победой «озёрников» со счётом 140:109, быстрее всех в истории калифорнийского клуба набрал 100 реализованных трёхочковых бросков.

НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 109
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 39, Ривз - 23, Финни-Смит - 18, Хатимура - 16, Джеймс - 14, Вандербилт - 8, Хэйс - 7, Кнехт - 5, Джеймс - 3, Гудвин - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Винсент, Лень, Моррис
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 34, Шеппард - 14, Уильямс - 12, Холидей - 11, Родди - 9, Ландейл - 8, Данте - 8, Грин - 7, Грин - 6, Тэйт, Смит II, Адамс, Исон, Маквей

По ходу встречи Дончич записал на свой счёт пять точных трёхочковых бросков за девять попыток, что позволило ему преодолеть планку в 100 «трёшек». Таким образом, ему понадобилось всего 27 игр с момента дебюта за «Лейкерс» для преодоления этого рубежа, что сделало его самым быстрым игроком в истории «озёрников», достигшим этой отметки.

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