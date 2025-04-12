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Скаут НБА: Леброн может оказаться бесполезным в обороне в плей-офф

Скаут НБА: Леброн может оказаться бесполезным в обороне в плей-офф
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Анонимный скаут Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подверг сомнению оборонительные навыки 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лука Дончич должен защищаться против кого-то, и вы можете его этим измотать. Когда Леброн устал, он стоит в стороне, чтобы ему не приходилось так много двигаться. Я видел, как он несколько раз проделывал это во время владения мячом. В плей-офф вы увидите, как команды нацеливаются на Леброна и Луку, выводя их на пик-н-ролл.

Особенность Леброна в том, что он не собирается фолить. Вы можете забивать через него «чистые» мячи. Так что Джеймс может оказаться бесполезным в обороне на стадии плей-офф. При правильном подборе игроков он мог бы сыграть в обороне в плей-офф. Он потрясающий игрок, у него ничего не отнять, но это вызывает беспокойство», — приводит слова скаута издание Hoopswire.

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