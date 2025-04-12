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Чемпион НБА посетил финал NCAA и поздравил одного из героев с победой

Чемпион НБА посетил финал NCAA и поздравил одного из героев с победой
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38-летний американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион 2024 года Эл Хорфорд, представляющий клуб «Бостон Селтикс» на позиции центрового, посетил финал Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и поздравил защитника Уолтера Клейтона-младшего из коллектива «Флорида Гейторс» с чемпионством в 2025 году.

Уолтер оказался одним из героев финального матча «Мартовского безумия», в котором «Флорида» и стала чемпионом, одержав победу над «Хьюстон Кугарз» со счётом 65:63. На счету Клейтона по итогам встречи 11 очков, пять подборов, семь передач, один блок-шот и один перехват при трёх потерях.

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