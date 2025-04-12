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Энтони Дэвис был близок к оформлению исторического квадрупл-дабла

Энтони Дэвис был близок к оформлению исторического квадрупл-дабла
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32-летний американский баскетболист Энтони Дэвис, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, в победном матче с «Торонто Рэпторс» (124:102) был близок к оформлению исторического квадрупл-дабла.

НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
124 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Даллас Маверикс: Дэвис - 23, Уильямс - 17, Кристи - 17, Вашингтон - 14, Гэффорд - 12, Лайвли - 10, Мартин - 8, Маршалл - 7, Томпсон - 7, Экзам - 6, Харди - 3, Пауэлл
Торонто Рэпторс: Барнс - 26, Агбаджи - 24, Лоусон - 12, Темпл - 12, Баттл - 11, Шид - 9, Могбо - 8, Куикли, Барретт, Уолтер, Буше, Роден

Дэвис по итогам встречи записал на свой счёт 23 очка, 13 подборов, 10 передач, семь блок-шотов и две потери. Если бы чемпион лиги 2020 года сделал ещё три блок-шота, то стал бы пятым игроком в истории НБА, оформившим квадрупл-дабл.

Баскетболисты, которые смогли собрать 10+ значений в четырёх показателях эффективности — Нейт Термонд (1974 год), Элвин Робертсон (1986-й), Хаким Оладжьювон (1990-й) и Дэвид Робинсон (1994 год).

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