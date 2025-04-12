Энтони Дэвис был близок к оформлению исторического квадрупл-дабла

32-летний американский баскетболист Энтони Дэвис, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, в победном матче с «Торонто Рэпторс» (124:102) был близок к оформлению исторического квадрупл-дабла.

Дэвис по итогам встречи записал на свой счёт 23 очка, 13 подборов, 10 передач, семь блок-шотов и две потери. Если бы чемпион лиги 2020 года сделал ещё три блок-шота, то стал бы пятым игроком в истории НБА, оформившим квадрупл-дабл.

Баскетболисты, которые смогли собрать 10+ значений в четырёх показателях эффективности — Нейт Термонд (1974 год), Элвин Робертсон (1986-й), Хаким Оладжьювон (1990-й) и Дэвид Робинсон (1994 год).