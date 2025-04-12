Пол Пирс назвал единственную команду НБА, способную победить «Лейкерс» в первом раунде

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс заявил, что только коллектив «Голден Стэйт Уорриорз» может обыграть клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф североамериканской лиги в сезоне-2024/2025.

«Уорриорз» — единственная команда, которая может обыграть «Лейкерс» в первом раунде… Я думаю, что [Лука Дончич] беспокоится из-за Дрэймонда [Грина] и Джимми Батлера», — приводит слова Пирса издание Clutch Points.

Ранее анонимный скаут североамериканской лиги подверг сомнению оборонительные навыки четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс».