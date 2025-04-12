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ЦСКА поздравил «Хапоэль» и экс-тренера команды Итудиса с победой в Еврокубке-2025

ЦСКА поздравил «Хапоэль» и экс-тренера команды Итудиса с победой в Еврокубке-2025
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Баскетбольная команда ЦСКА поздравила израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива и главного тренера Димитриса Итудиса с первым в истории чемпионством в Еврокубке. 11 апреля «Хапоэль» во втором матче финала обыграл «Гран Канарию» со счётом 103:94, закончив серию 2-0.

Еврокубок . Финал. 2-й матч
11 апреля 2025, пятница. 22:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
94 : 103
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль

«Поздравляем всю организацию «Хапоэля» из Тель-Авива с триумфом в Еврокубке! Особенно рады за главного тренера, нашего доброго друга Димитриса Итудиса, приводившего ЦСКА к историческим успехам! Также наши отдельные поздравления владельцу клуба Оферу Яннаю и MVP финала Джонатану Мотли. Браво!

Это был непростой сезон, насыщенный переменами, преодолениями, сложными решениями и большими победами. Оттого заслуженный титул получается особенно ценным.

Искренне желаем всему клубу уверенного финиша в чемпионате Израиля и успешного дебюта в Евролиге в следующем сезоне! Уверены, история «Хапоэля» ещё пополнится новыми трофеями», — написано в официальном телеграм-канале ЦСКА.

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