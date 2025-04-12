«Зенит» разгромил «Астану» в последнем для себя матче Единой лиги сезона-2024/2025

В субботу, 12 апреля, в Казахстане на стадионе «Велотрек Сарыарка» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, который стал последним для обеих команд — «Астаны» и «Зенита». Хозяева площадки разгромно уступили победителям регулярки со счётом 67:101 (16:20; 24:23; 9:32; 18:26).

Лучшим в составе «Астаны» стал легионер Тахджон Старкс, набравший 26 очков после трёх четвертей.

У санкт-петербургского клуба наибольшую результативность продемонстрировал форвард Винс Хантер.

«Зенит» закончил сезон с 39 выигранными и пятью проигранными матчами в сезоне-2024/2025. Клуб из Казахстана одержал всего две победы при 42 поражениях, имея на своём счету отрицательный баланс по очкам — 1168.