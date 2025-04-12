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Астана — Зенит, результат матча 12 апреля 2025, счет 67:101, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Зенит» разгромил «Астану» в последнем для себя матче Единой лиги сезона-2024/2025
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В субботу, 12 апреля, в Казахстане на стадионе «Велотрек Сарыарка» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, который стал последним для обеих команд — «Астаны» и «Зенита». Хозяева площадки разгромно уступили победителям регулярки со счётом 67:101 (16:20; 24:23; 9:32; 18:26).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
67 : 101
Зенит
Санкт-Петербург
Астана: Пестов, Старкс, Щербак, Симонов, Амангельдинов, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Карасёв, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

Лучшим в составе «Астаны» стал легионер Тахджон Старкс, набравший 26 очков после трёх четвертей.

У санкт-петербургского клуба наибольшую результативность продемонстрировал форвард Винс Хантер.

«Зенит» закончил сезон с 39 выигранными и пятью проигранными матчами в сезоне-2024/2025. Клуб из Казахстана одержал всего две победы при 42 поражениях, имея на своём счету отрицательный баланс по очкам — 1168.

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