Чемпион НБА: Яннис Адетокунбо — второй тяжёлый форвард в истории

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс заявил, что 30-летний звёздный греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, выступающий за клуб «Милуоки Бакс», является вторым лучшим тяжёлым форвардом в истории североамериканской лиги.

«Яннис — второй по силе тяжёлый форвард за всю историю после Тима Данкана», — приводит слова Перкинса издание Clutch Points.

Яннис был выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. Участник семи Матчей звёзд.

В начале апреля Адетокунбо собрал исторический трипл-дабл, войдя в историю лиги.