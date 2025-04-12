Легионер УНИКСа высказался об игре с ЦСКА, которая завершит сезон-2024/2025 Единой лиги

32-летний американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс высказался о предстоящем матче с московским ЦСКА, который станет для команд последним в регулярном сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ.
«ЦСКА — отличная команда. Их сильная сторона заключается в умении эффективно двигать мяч. Они взаимодействуют как единое целое и знают, как найти открытых партнёров.
Очевидно, что это будет тяжёлый матч. Но УНИКС, безусловно, готов к предстоящей битве. Мы должны быть сосредоточены, защищать свою площадку и бороться до конца. Именно оборона принесёт нам победу. Нам следует быть собранными, слушать установки тренера и следовать плану игры», — приводит слова Рейнольдса пресс-служба команды.