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Легионер УНИКСа высказался об игре с ЦСКА, которая завершит сезон-2024/2025 Единой лиги

Легионер УНИКСа высказался об игре с ЦСКА, которая завершит сезон-2024/2025 Единой лиги
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32-летний американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс высказался о предстоящем матче с московским ЦСКА, который станет для команд последним в регулярном сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи между армейцами и казанцами, которая начнётся в 14:00 мск и будет доступна в Матч-центре.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА — отличная команда. Их сильная сторона заключается в умении эффективно двигать мяч. Они взаимодействуют как единое целое и знают, как найти открытых партнёров.

Очевидно, что это будет тяжёлый матч. Но УНИКС, безусловно, готов к предстоящей битве. Мы должны быть сосредоточены, защищать свою площадку и бороться до конца. Именно оборона принесёт нам победу. Нам следует быть собранными, слушать установки тренера и следовать плану игры», — приводит слова Рейнольдса пресс-служба команды.

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