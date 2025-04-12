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Видео: реакция экс-владельца «Далласа» на крики фанатов с требованием уволить Харрисона

Видео: реакция экс-владельца «Далласа» на крики фанатов с требованием уволить Харрисона
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В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором запечатлена реакция бывшего владельца команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана на недовольство фанатов техасской команды, выраженное призывами уволить главного менеджера команды Нико Харрисона.

Кьюбана засняли во время первой игры словенского защитника Луки Дончича в форме «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней арене «Далласа» «Американ Эйрлайнс-центр», встреча завершилась поражением хозяев со счётом 97:112. Марк, судя по кадрам, испытывает раздражение от криков фанатов: «Увольте Нико!» Поклонники до сих пор недовольны обменом Луки в «Лейкерс».

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис

В минувшей встрече с «Хьюстон Рокетс» Лука Дончич обновил рекорд «Лейкерс» по трёхочковым.

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