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Видео: реакция экс-владельца «Далласа» на крики фанатов с требованием уволить Харрисона

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором запечатлена реакция бывшего владельца команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана на недовольство фанатов техасской команды, выраженное призывами уволить главного менеджера команды Нико Харрисона.

Кьюбана засняли во время первой игры словенского защитника Луки Дончича в форме «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней арене «Далласа» «Американ Эйрлайнс-центр», встреча завершилась поражением хозяев со счётом 97:112. Марк, судя по кадрам, испытывает раздражение от криков фанатов: «Увольте Нико!» Поклонники до сих пор недовольны обменом Луки в «Лейкерс».

В минувшей встрече с «Хьюстон Рокетс» Лука Дончич обновил рекорд «Лейкерс» по трёхочковым.