«Пари НН» победил «Парму» в гостевом матче ЕЛ с отрывом в 11 очков

Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Молот — имени Виктора Лебедева» в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Пармой» и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 90:79 (27:25, 20:23, 23:12, 20:19) одержал нижегородский коллектив.

Самым результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал российский форвард Александр Чадов. В ходе игры ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, отдать две передачи и совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе пермского коллектива стал американский разыгрывающий защитник Стэнли Уиттакер. Ему удалось набрать 17 очков, сделать два подбора, отдать пять передач и совершить два перехвата.