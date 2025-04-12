«Пари НН» победил «Парму» в гостевом матче ЕЛ с отрывом в 11 очков
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Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Молот — имени Виктора Лебедева» в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Пармой» и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 90:79 (27:25, 20:23, 23:12, 20:19) одержал нижегородский коллектив.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 15:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
79 : 90
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Парма: Уиттакер, Свинин, Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон, Вольхин, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Антипов, Джуришич, Бабурин, Шилохвостов, Зоткин
Самым результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал российский форвард Александр Чадов. В ходе игры ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, отдать две передачи и совершить один блок-шот.
Наиболее результативным игроком в составе пермского коллектива стал американский разыгрывающий защитник Стэнли Уиттакер. Ему удалось набрать 17 очков, сделать два подбора, отдать пять передач и совершить два перехвата.
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