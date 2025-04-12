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Парма — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
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«Пари НН» дома встретится с «Пармой» в первой игре плей-ин Единой лиги

«Пари НН» дома встретится с «Пармой» в первой игре плей-ин Единой лиги
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Клубы «Пари Нижний Новгород» и «Парма» станут участниками первой игры плей-ин в рамках Единой лиги. Их матч состоится 16 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом информирует пресс-служба организации.

Нижегородский коллектив завершил регулярный чемпионат Единой лиги на седьмой строчке в турнирной таблице, одержав в общей сложности 18 побед и потерпев 26 поражений. Пермская команда, в свою очередь, завершила регулярный чемпионат на восьмой строчке в турнирной таблице с аналогичным рекордом побед и поражений.

Лидером турнирной таблицы по итогу сезона стал санкт-петербургский «Зенит», который выиграл в 39 матчах и проиграл лишь в пяти встречах.

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