«Я его не мог обыграть». О'Нил ответил, кого считает самым недооценённым игроком НБА

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телевизионный аналитик Шакил О'Нил ответил, кого считает самым недооценённым игроком среди тех, против кого ему приходилось выступать.

«Хакима Оладжьювона несправедливо недооценивают. Ему не воздают должного. Вы всегда говорите о лучших в истории, и мне приятно, что при этом упоминается моё имя… Вы должны упоминать и его, Хаким был настоящим атлетом. Этот парень был единственным игроком, которого я действительно не мог обыграть и предугадывать его действия. В целом Оладжьювона недооценивают, поскольку он не пользовался большой популярностью», — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.