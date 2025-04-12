Дончич стал 2-м после Брайанта в истории «Лейкерс» по одной статистической линейке

26-летний разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал вторым баскетболистом в истории калифорнийского клуба, которому удалось на протяжении двух матчей подряд набирать 35+ очков, делать 5+ подборов, отдавать 5+ передач и реализовывать 5+ трёхочковых бросков.

До словенского атлета аналогичную статистику демонстрировал легендарный член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант.

Ранее было опубликовано видео с реакцией бывшего владельца клуба «Даллас Маверикс» Кьюбана на крики фанатов с требованием уволить генменеджера команды Нико Харрисона.