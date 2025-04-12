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О'Нил упрекнул молодых игроков НБА в отсутствии любви к баскетболу и желании зарабатывать

О'Нил упрекнул молодых игроков НБА в отсутствии любви к баскетболу и желании зарабатывать
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телевизионный аналитик Шакил О'Нил считает, что молодое поколение игроков НБА не имеет любви к баскетболу и стремится лишь заработать на нём как можно больше денег.

«Мне нравится баскетбол, но я сомневаюсь, что нынешним игрокам он по-настоящему дорог. Этим парням больше нравится то, что они могут получить от него. Знаете ли, я не играл ради денег. Моей целью было достичь славы, которую имели боги. Если бы мне предложили играть по контракту за $ 40 тыс. на следующие 10 лет, то согласился бы и всё равно продолжил выступать.

Многие из этих ребят хотят зарабатывать $ 200-300 млн, но при этом не уделяют фанатам должного внимания. По их мнению, лучше забить 100 трёхочковых, чем пройти к кольцу и забить сверху. Поэтому не думаю, что им действительно нравится баскетбол. Им нравится пожинать плоды от игры», — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.

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