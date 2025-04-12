Леброн вошёл в топ-5 игроков НБА по количеству выходов в плей-офф

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», выступающий на позиции лёгкого форварда, американец Леброн Джеймс вошёл в топ-5 игроков НБА по количеству выходов в плей-офф. Для Короля предстоящий плей-офф станет 18-м в профессиональной карьере.
Топ-5 игроков НБА по наибольшему количеству выходов в плей-офф
1. Карл Мэлоун — 19.
2. Джон Стоктон — 19.
3. Тим Данкан — 18.
4. Карим Абдул-Джаббар — 18.
5. Леброн Джеймс — 18.
Ранее Айзея Томас назвал необычную причину, по которой Леброн Джеймс должен быть оштрафован НБА.