Леброн вошёл в топ-5 игроков НБА по количеству выходов в плей-офф

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», выступающий на позиции лёгкого форварда, американец Леброн Джеймс вошёл в топ-5 игроков НБА по количеству выходов в плей-офф. Для Короля предстоящий плей-офф станет 18-м в профессиональной карьере.

Топ-5 игроков НБА по наибольшему количеству выходов в плей-офф

1. Карл Мэлоун — 19.

2. Джон Стоктон — 19.

3. Тим Данкан — 18.

4. Карим Абдул-Джаббар — 18.

5. Леброн Джеймс — 18.

Ранее Айзея Томас назвал необычную причину, по которой Леброн Джеймс должен быть оштрафован НБА.