Паскуаль прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Астаной»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выступление своих подопечных в матче с казахстанским коллективом «Астана». Сине-бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 101:67 (20:16; 23:24; 32:9; 26:18).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
67 : 101
Зенит
Санкт-Петербург
Астана: Пестов, Старкс, Щербак, Симонов, Амангельдинов, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Карасёв, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
«Во-первых, желаю всего самого хорошего «Астане». Если говорить об игре: первые 20 минут выдались сложными, «Астана» показывала хороший баскетбол, мы перестали хорошо защищаться. Но во второй половине, в начале третьей четверти, мы стали контролировать игру, создали большое преимущество и выиграли матч», — приводит слова Хавьера Паскуаля пресс-служба Единой лиги.
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