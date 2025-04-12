Паскуаль прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Астаной»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выступление своих подопечных в матче с казахстанским коллективом «Астана». Сине-бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 101:67 (20:16; 23:24; 32:9; 26:18).

«Во-первых, желаю всего самого хорошего «Астане». Если говорить об игре: первые 20 минут выдались сложными, «Астана» показывала хороший баскетбол, мы перестали хорошо защищаться. Но во второй половине, в начале третьей четверти, мы стали контролировать игру, создали большое преимущество и выиграли матч», — приводит слова Хавьера Паскуаля пресс-служба Единой лиги.