Инсайдер назвал игрока «Денвера», которого не обменяют. Это не Никола Йокич

Авторитетный американский инсайдер Марк Стейн сообщил, что руководство колорадского клуба «Денвер Наггетс» не планирует ни при каких обстоятельствах задействовать в сделках по обмену 26-летнего разыгрывающего защитника Майкла Портера.

«Стэн Кронке (владелец «Денвер Наггетс». — Прим. «Чемпионата») питает тёплые чувства к Портеру, которые основаны на том, что они оба учились в университете Миссури. Источники, которые знакомы с позицией «Денвера», в течение некоторого времени утверждают, что им трудно представить, как владельцы когда-либо согласятся на сделку, которая позволила бы Портеру покинуть франшизу», — написал Штейн в своём блоге.