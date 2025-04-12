Единая лига: результаты матчей 12 апреля
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Сегодня, 12 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть две встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты матчей Единой лиги 12 апреля:
«Астана» — «Зенит» — 67:101;
«Парма» — «Пари Нижний Новгород» — 79:90.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
67 : 101
Зенит
Санкт-Петербург
Астана: Пестов, Старкс, Щербак, Симонов, Амангельдинов, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Карасёв, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 15:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
79 : 90
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Парма: Уиттакер - 17, Нэвелс - 16, Хэмм - 15, Руженцев - 10, Ильницкий - 9, Захаров - 6, Чебуркин - 4, Якушин - 2, Свинин, Тучков, Шашков, Фирсов
Пари Нижний Новгород: Чадов - 17, Хэмилтон - 13, Карпенков - 12, Джуришич - 12, Бабурин - 12, Вольхин - 11, Хоменко - 5, Антипов - 4, Зоткин - 4, Захаров, Шилохвостов
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений). Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).
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