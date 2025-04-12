Единая лига: результаты матчей 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть две встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Единой лиги 12 апреля:

«Астана» — «Зенит» — 67:101;

«Парма» — «Пари Нижний Новгород» — 79:90.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений). Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).