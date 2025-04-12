Руководитель клуба НБА назвал главную проблему Егора Дёмина

Руководитель одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на условиях анонимности дал оценку навыкам 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, а также назвал его главную проблему.

«Передачи Егора Дёмина находятся на высшем уровне. В худшем случае он является более атлетичным Джошем Гидди, это буквально его минимальный потолок, поскольку Егор владеет передачами на очень хорошем уровне.

Рост Дёмина составляет порядка 208 см. Он играл за мадридский «Реал» в качестве профессионала. Что ж, у него нет броска, но, за его исключением, самая большая проблема Егора заключается в том, что ему не удалось показать себя стабильным скорером», – приводит слова анонимного руководителя клуба НБА портал Hoopshype.