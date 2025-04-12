Экс-игрок НБА: Дончич играет не в баскетбол чемпионов

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рашад Маккантс высказал мнение, что стиль игры 26-летнего словенского разыгрывающего защитника калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича не подходит для того, чтобы команда побеждала.

«Лейкерс» придётся привлекать суперзвёзд [в команду], поскольку Дончич играет не в баскетбол побед. Им надо будет действовать так же, как и в ситуации с Леброном [Джеймсом]. Им следует объединить его с игроками-суперзвёздами, чтобы обеспечить ему больше возможностей для победы в чемпионатах. Потому что то, как Лука играет в баскетбол, не соответствует принципам баскетбола чемпионов», — приводит слова Маккантса портал Fadeaway World.