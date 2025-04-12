Тренер «Денвера» не сомневается, что именно Йокич должен стать MVP сезона-2024/2025

Главный тренер колорадского клуба «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман не имеет никаких сомнений в том, что самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) должен стать его подопечный, 30-летний сербский центровой Никола Йокич.

«Если Никола не выиграет награду MVP, это будет величайший сезон всех времён, когда игрок не выиграл MVP», — приводит слова Адельмана издание New York Times.

Напомним, в текущем сезоне НБА сербский атлет принял участие в 69 играх. В среднем за матч ему удаётся набирать 29,8 очка, делать 12,8 подбора, а также отдавать 10,3 передачи.