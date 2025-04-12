Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Денвера» не сомневается, что именно Йокич должен стать MVP сезона-2024/2025

Тренер «Денвера» не сомневается, что именно Йокич должен стать MVP сезона-2024/2025
Комментарии

Главный тренер колорадского клуба «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман не имеет никаких сомнений в том, что самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) должен стать его подопечный, 30-летний сербский центровой Никола Йокич.

«Если Никола не выиграет награду MVP, это будет величайший сезон всех времён, когда игрок не выиграл MVP», — приводит слова Адельмана издание New York Times.

Напомним, в текущем сезоне НБА сербский атлет принял участие в 69 играх. В среднем за матч ему удаётся набирать 29,8 очка, делать 12,8 подбора, а также отдавать 10,3 передачи.

Материалы по теме
Лояльность Йокича «Денверу» — его скрытая слабость. Это может стоить ему наследия
Лояльность Йокича «Денверу» — его скрытая слабость. Это может стоить ему наследия
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android