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Джейлен Браун назвал лучшего разыгрывающего в истории НБА

Джейлен Браун назвал лучшего разыгрывающего в истории НБА
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28-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) атакующий защитник массачусетского клуба «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун назвал лучшего разыгрывающего защитника в истории североамериканской организации.

«Я выбираю Карри. На мой взгляд, Стеф — лучший разыгрывающий всех времён», — приводит слова Брауна портал Basket News.

Напомним, Карри 37 лет. Он является четырёхкратным чемпионом НБА и однократным — Олимпийских игр, дважды признавался самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона, лидер по наибольшему количеству успешно реализованных трёхочковых бросков в истории НБА и прочее.

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