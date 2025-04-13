Единая лига: расписание матчей 13 апреля. Заключительный тур сезона-2024/2025

В воскресенье, 13 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится заключительный игровой день сезона-2024/2025. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает четыре встречи, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги 13 апреля:

13:00 мск — МБА-МАИ — «Енисей»;

14:00 мск — УНИКС — ЦСКА;

15:00 мск — «Автодор» — «Самара»;

16:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш».

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений). Тройку сильнейших замкнул казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).