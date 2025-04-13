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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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УНИКС — ЦСКА: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

УНИКС — ЦСКА: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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В воскресенье, 13 апреля, в рамках заключительного тура регулярного сезона-2024/2025 состоится центральный матч между двумя лидерами чемпионата — казанским УНИКСом и московским ЦСКА. Начало матча запланировано на 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между УНИКСом и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре. Видеотрансляция игры будет доступна на канале «Матч ТВ».

Вне зависимости от результата сегодняшнего матча — армейцы вторые по итогам чемпионата, а казанцы — третьи. Победителем регулярного сезона стал стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 побед и пять поражений.

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