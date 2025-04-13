НБА отменила 18-й технический фол Энтони Эдвардса. Он не пропустит финальный матч сезона
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отменила 18-е техническое замечание 23-летнего звёздного американского профессионального баскетболиста Энтони Эдвардса, выступающего за клуб «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, из-за которого он должен был пропустить последний матч регулярного чемпионата в сезоне-2024/2025 с «Ютой Джаз».
Эдвардс получил технический фол в последнем матче с «Бруклин Нетс», который завершился победой «волков» со счётом 117:91. Энтони провёл на площадке чуть больше 30 минут и набрал за это время девять очков, четыре подбора, пять передач, два блок-шота и один перехват.
НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 91
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 35, Рэндл - 21, Макдэниелс - 11, Александер-Уолкер - 10, Эдвардс - 9, Дивинченцо - 8, Майнотт - 7, Рид - 7, Кларк - 7, Конли - 2, Шеннон, Диллингэм, Хиланд, Миллер, Гарза
Бруклин Нетс: Джонсон - 20, Уотфорд - 15, Уилсон - 14, Бикман - 11, Тимме - 11, Эвбуомван - 7, Миллер-Уайтхэд - 6, Мартин - 4, Этьенн - 3, Уильямс, Клауни, Льюис
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