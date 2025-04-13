НБА отменила 18-й технический фол Энтони Эдвардса. Он не пропустит финальный матч сезона

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отменила 18-е техническое замечание 23-летнего звёздного американского профессионального баскетболиста Энтони Эдвардса, выступающего за клуб «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, из-за которого он должен был пропустить последний матч регулярного чемпионата в сезоне-2024/2025 с «Ютой Джаз».

Эдвардс получил технический фол в последнем матче с «Бруклин Нетс», который завершился победой «волков» со счётом 117:91. Энтони провёл на площадке чуть больше 30 минут и набрал за это время девять очков, четыре подбора, пять передач, два блок-шота и один перехват.