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Главный тренер ЦСКА Пистиолис высказался о предстоящем матче с УНИКСом

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии центрального матча последнего тура регулярного чемпионата в сезоне-2024/2025 с казанским УНИКСом.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи между армейцами и казанцами, которая начнётся в 14:00 мск и будет доступна в Матч-центре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Встречи с УНИКСом всегда получаются интенсивными, вне зависимости от обстоятельств. Это классическое противостояние в рамках Единой лиги, и я надеюсь, что предстоящий матч понравится болельщикам», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

Вне зависимости от результата сегодняшнего матча — ЦСКА второй по итогам чемпионата, а казанцы — третьи. Победителем регулярного сезона стал стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 побед и пять поражений.