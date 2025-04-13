Главный тренер ЦСКА Пистиолис высказался о предстоящем матче с УНИКСом

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии центрального матча последнего тура регулярного чемпионата в сезоне-2024/2025 с казанским УНИКСом.
«Встречи с УНИКСом всегда получаются интенсивными, вне зависимости от обстоятельств. Это классическое противостояние в рамках Единой лиги, и я надеюсь, что предстоящий матч понравится болельщикам», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.
Вне зависимости от результата сегодняшнего матча — ЦСКА второй по итогам чемпионата, а казанцы — третьи. Победителем регулярного сезона стал стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 побед и пять поражений.